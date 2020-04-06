Helin Avşar Instagram'da photoshoplu pozuyla takipçilerinin diline düştü

Hülya Avşar'ın oyuncu kardeşi Helin Avşar, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla yine ses getirdi. Avşar, pozuyla takipçilerini ikiye böldü ve kimi takipçileri beğendiği pozunu bazı sevenleri photoshopu abarttığını söyledi.