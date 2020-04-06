Helin Avşar Instagram'da photoshoplu pozuyla takipçilerinin diline düştü
Yakın zamanda kendisine YouTube kanalı açan Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olay oldu. Photoshopu abarttığı görülen Avşar, takipçilerini ikiye böldü.
Hülya Avşar'ın oyuncu kardeşi Helin Avşar, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla yine ses getirdi. Avşar, pozuyla takipçilerini ikiye böldü ve kimi takipçileri beğendiği pozunu bazı sevenleri photoshopu abarttığını söyledi.
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Helin Avşar, photoshop ile belini inceltti, boyunu uzattı. Bazı kullanıcılar, Helin Avşar'a "çok zayıfladın kilo al" dedi, bazıları ise "photoshop'u abartmışsın" yorumunda bulundu. Helin Avşar'ın uzayan boyu da dikkatlerden kaçmadı.
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Sık sık paylaşımlarıyla gündeme gelen Avşar, daha öncede paylaştığı bir pozunda frikik vermemek için göğüslerini çizdirdi.
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Helin Avşar Kimdir?
Helin Avşar, 2 Kasım 1980 de Ankara'da dünyaya gelmiştir. Avşar ailesi aslen Kars'lıdır. Sanatçı Hülya Avşar'ın kız kardeşidir.
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