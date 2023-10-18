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Hülya Avşar belediye başkanlığına aday mı oluyor? Başkan olsa neler yapar?

Hülya Avşar belediye başkanlığına aday mı oluyor? Başkan olsa neler yapar?

Güzel oyuncu Hülya Avşar'ın, yazlığının bulunduğu Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde belediye başkanı adayı olacağı iddia edildi. Avşar kızı, Balıkesir ziyaretinde belediye başkan adaylığıyla ilgili konuştu.

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Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz ile tenis maçı yapıp, isminin yazlarını geçirdiği Ayvalık ilçesinin Belediye Başkanı adaylığı için geçtiğinin belirtilmesi üzerine adaylık için hazır olmadığını söyledi.

Avşar, isminin Ayvalık Belediye Başkanı adaylığı için geçtiğinin belirtilmesi üzerine adaylık için hazır olmadığını dile getirip, "Başkan olsam sahile restoranlar yaparım. Spor alanları yapar, bakım ve temizlik konularında vatandaşları uyarıcı pankart asarım" ifadelerini kullandı.

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