İsrail'den skandal açıklama: Gazze'ye girmesi gereken yüzlerce ton patlayıcıdır

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, abluka altındaki Gazze'de Filistinli grupların elindeki İsrailli esirler bırakılmadığı sürece bölgeye yardım yerine yüzlerce ton patlayıcı girmesi gerektiğini ifade etti.Abone ol
İsrail, Gazze'de hedef gözetmeksizin orantısız güç kullanmaya devam ediyor.
Filistinlilere karşı nefretiyle bilinen İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesinin bombalanması sonucu yüzlerce kişinin öldüğü saldırıdan sonra sosyal medyada tepki çeken bir paylaşım yaptı.
"Gazze'ye girmesi gereken yüzlerce ton patlayıcıdır"
Ben-Gvir, "Hamas elindeki rehineleri serbest bırakmadığı sürece Gazze'ye girmesi gereken tek şey bir gram insani yardım değil, Hava Kuvvetleri'nden yüzlerce ton patlayıcıdır" ifadelerine kullandı.