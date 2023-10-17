Gazze'de hastane katliamı yapan İsrail'den skandal açıklama

Saldırı sonrası İsrail ordusundan yapılan skandal açıklamada, ''Saldırıyı biz mi yaptık bilmiyoruz. Hamas çok fazla yalan haber üretiyor. Henüz konuşmak için çok erken.'' ifadeleri kullanıldı.

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İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan bir hastaneye düzenlediği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetti. Kan donduran saldırıya ilişkin İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Saldırıyı biz mi yaptık bilmiyoruz. Hamas çok fazla yalan haber üretiyor. Henüz konuşmak için çok erken." denildi.

En az 500 kişi yaşamını yitirdi

İsrail ordusu, insanlık suçlarına bir yenisini daha ekledi. Gazze Şeridi'nde şu ana kadar çoğu çocuk ve kadın 3 binden fazla kişinin ölümüne neden olan İsrail ordusu bu kez bir hastaneyi vurdu. Vurulan hastane yerle bir olurken saldırıda en az 500 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı bildirildi.

"Saldırıyı biz mi yaptık bilmiyoruz"

İsrail ordusundan bir sözcü, kan donduran saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada ise, "Saldırıyı biz mi yaptık bilmiyoruz. Hamas çok fazla yalan haber üretiyor. Henüz konuşmak için çok erken." ifadelerini kullandı.

Kan donduran saldırıyı üstlendiler

Ordu sözcüsü daha sonra yaptığı başka bir açıklamada ise saldırıyı yaptıklarını kabul ederek, "Hamas'ın sığınak olarak kullanmaması için Ahli Hastanesi ve diğer 5 hastanenin boşaltılması konusunda uyarmıştık." dedi.