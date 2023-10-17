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HABER /  DÜNYA

Gazze sınırındaki yayın yapan Türk gazetecilerin bulunduğu noktaya füze düştü

Gazze Şeridi'ne yakın noktada bulunan İsrail'in Sderot kentinde görev yapan Türk gazetecilerin bulunduğu noktaya füze düştü. Füzenin düşme anı ve sonrasında yaşanan panik anları ise kameralara yansıdı.

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İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları sürerken, kentte bulunan Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları da İsrail tarafına misilleme saldırılarda bulunuyor. Son olarak İsrail Demir Kubbe hava savunma sisteminden kaçan bir füze, Sderot kentinde Türk gazetecilerinin yakınındaki bir noktaya düştü.

Türk gazetecilerin bulunduğu noktaya füze saldırısı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin sınırında bulunan İsrail'in Sderot kentinden yayın yapan Türk gazeteciler facianın eşiğinden döndü. Gazze'deki Hamas tarafından İsrai tarafına fırlatılan bir füze, Türk gazetecilerin bulunduğu alanın yakınına düştü.

O sırada Gazze tarafından İsrail'e atılan füzeleri kameraya alan gazeteciler, bir füzenin yakınlarına düşmesi sonucu büyük bir tehlike atlattı.

İki gazeteci hafif şekilde yaralandı

Habertürk ekibinden Çetiner Çetin ve Adem Metan'ın bulunduğu gazeteci ekibi, yakınlarına düşen füze nedeniyle panik içinde güvenli bir noktaya sığındı. Çetiner Çetin, kanala bağlanarak son durumu aktarırken ekipten bir kişinin dizinden hafif şekilde yaralandığını, Adem Metan'ın ise kulağında çınlama meydana geldiğini duyurdu.

Öte yandan füzenin düşme anı ve sonrasında yaşanan panik anları ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

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