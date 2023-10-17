Bakasetas'tan Trabzonspor'a üzücü haber!

Trabzonspor, Anastasios Bakasetas'ın sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Abone ol

Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas'ın milli takımında yaşadığı sakatlık sonrası yapılan kontrollerinde kasık bölgesinde kas yaralanması olduğu açıklandı.

Bakasetas, Yunanistan Milli Takımı'nın Hollanda ile oynadığı müsabaka sırasında sakatlık yaşadı. Bordo-mavili kulüp, yıldız oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Beşir tarafından yapılan açıklamada, "Bakasetas'ın bugün ülkesinde yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kasık bölgesinde kas yaralanması olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.