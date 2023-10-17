Giresun'da doktor ve sağlık personeli saldırıya uğradı

GİRESUN'da doktor ve sağlık personeline saldırıda bulunan hasta yakını gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde görevli Uzman Doktor Mehmet Karadayı, ameliyatını gerçekleştirdiği bir hastayı üroloji servisinde muayene etti. Muayenenin ardından odadan çıkan Karadayı ile bir sağlık personeli hasta yakınının saldırısına uğradı.

Başına aldığı darbeyle yaralanan Karadayı, hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili olduğu belirlenen 2 kişiden biri polis ekiplerince gözaltına alındı, diğerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.