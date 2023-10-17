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Macron: Rehinelerin kurtarılmasına ilişkin yoğun müzakereler sürüyor

Macron: Rehinelerin kurtarılmasına ilişkin yoğun müzakereler sürüyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılmasına yönelik yoğun müzakerelerin sürdüğünü açıklayarak, "Temkinli davranarak halihazırda devam etmekte olan yoğun müzakerelere zarar vermek istemiyorum. Görüşmelerde ilerleme sağlanıyor" dedi. Macron, ilerleyen günlerde İsrail'i ziyaret edebileceğini söyledi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Arnavutluk’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde Başbakan Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Macron, Hamas'ın esir aldığı Fransız vatandaşların serbest bırakılmaları için aracı "dost güçlerle" yoğun görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Macron, “Burada temkinli davranarak halihazırda devam etmekte olan yoğun müzakerelere zarar vermek istemiyorum. Görüşmelerde ilerleme sağlanıyor ve bu görüşmeleri saat saat takip ediyoruz” dedi. Rehin tutulan Fransız vatandaşlarının ve diğerlerinin serbest bırakılması için ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Macron, Fransa’nın vatandaşlarını kurtarmak için tam bir seferberlik içerisinde olduğunu kaydetti.

"İsrail'e gidebilirim"

Macron ayrıca, önümüzdeki günlerde veya haftalarda İsrail'i ziyaret edebileceğini ifade etti. Macron, "Arzum, gerilimin önlenmesi veya insani konularda ve daha geniş anlamda her konuda somut bir anlaşmaya varabildiğimizde oraya seyahat edebilmek. İsrail'in güvenliği, tüm terör örgütleriyle mücadele, barış süreci ve siyasi çözüm birbiriyle bağlantılıdır" dedi.

Öte yandan, Hamas, Pazartesi günü Gazze’de rehin tutulan ve Fransa ile İsrail vatandaşlığı bulunan Mia Schem adlı bir rehinenin görüntülerini yayınlamıştı. Schem'in annesi Keren Scharf Schem ise bugün Tel Aviv'de gazetecilere konuşarak kızını kurtarmaları için dünya liderlerine çağrıda bulunmuştu.

21 Fransız öldü, 11'i kayıp

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hamas'ın 7 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Fransız vatandaşlarının sayısının 21'e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, "Hala 11 Fransız vatandaşı kayıp, bazıları muhtemelen Hamas tarafından rehin tutuluyor" denildi.

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