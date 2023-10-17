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Mine Gümüşkaya, İsrail ordusuna katıldı: "Zafer bizim olacaktır"

Mine Gümüşkaya, İsrail ordusuna katıldı: "Zafer bizim olacaktır"

Mine Gümüşkaya adlı sosyal medya kullanıcısı İsrail ordusuna katıldığını ''Aldığım karar üzerine gönüllü olarak İsrail Savunma Kuvvetleri'ne katılma kararı aldım, bir süre buralarda olmayacağım, eminim zafer bizim olacaktır'' sözleriyle duyurdu.

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İsrail ordusu, 7 Ekim'de başlayan çatışmanın 11'inci gününde de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bölgede çok sayıda sivil yaşamını yitirirken Instagram hesabından paylaşımda bulunan Mine Gümüşkaya isimli sosyal medya kullanıcısı, İsrail ordusuna katılacağını açıkladı.

"Eminim zafer bizim olacaktır"

İsrail Savunma Kuvvetleri üniforması ve üstündeki silahlarla poz veren Mine Gümüşkaya, "Aldığım karar üzerine gönüllü olarak İsrail Savunma Kuvvetleri'ne katılma kararı aldım, bir süre buralarda olmayacağım, eminim zafer bizim olacaktır" notuyla paylaştı.

İbranice yazılı bombalar paylaştı

Gümüşkaya'nın paylaştığı başka bir fotoğraf karesinde ise üzerinde İbranice yazıların bulunduğu bir bomba yer alıyor. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan konuyla ilgili çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, "Bu kadın Türk halkını temsil etmiyor" şeklinde yorumlar yaptı.

"Türk vatandaşı değilim"

Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan Gümüşkaya, "Türk vatandaşı değilim ve kendi isteğimle orduya katılmayı istedim. Eski Twitter hesabım kapatılmadan önce Türkiye'ye karşı bir düşmanlığım olmadığını, aksine her zaman İsrail-Türkiye dostluğunu paylaşıyordum" ifadelerini kullandı.

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