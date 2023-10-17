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Eski AK Partili vekil yeni parti kuruyor! Yeni partinin kadrosunda kimler var?

Eski AK Partili vekil yeni parti kuruyor! Yeni partinin kadrosunda kimler var?

Türk siyasetine yeni bir parti daha geliyor... Eski AK Parti milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, yeni bir parti kurmaya hazırlandıklarını açıkladı. “Yerli ve milli bir muhalefet için geliyoruz" diyen Bakır'ın kadrosunda kimler var?

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AK Parti'den ihraç edilen eski milletvekili Pelin Gündeş Bakır, yeni parti kurmaya hazırlandıklarını açıkladı. Bir kaç ay içerisinde partinin isminin belli olmayacağını ve İçişleri Bakanlığına başvuru yapacaklarını söyleyen Pelin Gündeş, “Yerli ve milli bir muhalefet için geliyoruz. Türkiye’nin sigortası olacağız” iddiasında bulundu.

“Partinin kurucuları arasında ağırlıklı olarak İş insanı ve akademisyenler olacak. Yol arkadaşlarım Türkiye’nin yakından tanığı isimler” diyen Pelin Gündeş, "Arkamızda mafyalar, gayrı meşrular ve holdingler yok. Kavga etmeye gelmiyoruz.” ifadelerini kullandı. 

Aday gösterilmeyince İYİ Parti'den istifa etti

AK Parti'den ihraç edildikten sonra İYİ Parti'ye katılan Pelin Gündeş Bakır, 14 Mayıs seçimleri için adaylık başvurusu yaptı ancak milletvekili listelerine giremedi. Bakır bunun üzerine İYİ Parti'yi topa tutarak istifa etti. 

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