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Doğal gaz kaçağı ihbarı yapıldı! TCDD'den açıklama: Tren trafiğine kapatıldı

Doğal gaz kaçağı ihbarı yapıldı! TCDD'den açıklama: Tren trafiğine kapatıldı

TCDD, Tuzla istasyonu bölgesinde doğal gaz kaçağı olduğu ihbarı üzerine Tuzla-Gebze arası demir yolu hattının tedbir amaçlı tren trafiğine kapatıldığını bildirdi.

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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Tuzla istasyonu bölgesinde doğal gaz kaçağı olduğu ihbarı üzerine Tuzla-Gebze arası demir yolu hattının tedbir amaçlı tren trafiğine kapatıldığını bildirdi.

Marmaray'ın X adresinden paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tuzla istasyonu bölgesinde doğalgaz kaçağı olduğu ihbarı üzerine Tuzla-Gebze arası demir yolu hattı tedbir amaçlı tren trafiğine kapatılmıştır. Marmaray seferleri, Tuzla-Halkalı istasyonları arasında yapılmaktadır."

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