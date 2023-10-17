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Ağrı Patnos'da aile için tartışma faciaya dönüştü: 1 ölü 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ağrı Patnos'da aile için tartışma faciaya dönüştü: 1 ölü 1 ağır yaralı

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Aktepe Köyünden emekli köy koruyucusu olduğu öğrenilen baba, kızını öldürüp oğlunu yaralayarak dehşet saçtı. Edinilen bilgiye göre, yaşanan tartışma sonucunda sinir krizi geçiren baba Cemil.T uzun namlulu silahla kızı Dilan.T'nin canına kıydı oğlunu ise yaraladı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre Dilan.T (21) olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ağır yaralanan oğlu ise Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baba jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken kalbinden yaralanan oğlunun hayati tehlikesinin olduğunu ve yoğun bakım ünitesinde olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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