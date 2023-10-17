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İllere göre ara tatil uygulaması mı geliyor? Ziya Selçuk döneminde getirilmişti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İllere göre ara tatil uygulaması mı geliyor? Ziya Selçuk döneminde getirilmişti

 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ara tatil uygulamasına devam edilmesi halinde ara tatillerin bölgelere ve illere göre yapılması planlanıyor.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz günlerde gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Bu yıldan sonra ara tatil uygulaması kaldırılacak mı?” sorusu üzerine Bakan Tekin, “Velilerden, öğretmenlerden ve öğrencilerden böyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra bir değerlendirme yaparız. Görelim, bakalım eğer öyle bir olumsuzluk varsa biz de gereğini yaparız. Benim kişisel kanaatim, Türkiye çapında değil bölgesel olarak uygulanabilir. Her il bazlı, iklim koşulları olarak, coğrafi mesafeler uzaklıklar bunlar göz önünde bulundurularak bu inisiyatifler valiliklere bırakılabilir” yanıtını vermişti.

İl ve bölgelere göre ara tatil uygulaması

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin edindiği bilgilere göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hali hazırda devam eden ara tatil uygulamasının bu yıl gözlemlenmesi ve değerlendirilmesinin ardından gelecek yıllarda uygulanıp uygulanmayacağı konusunda karar verilmesi öngörülüyor.

İlköğretim ve ortaöğretimde ara tatil uygulamasının devam etmesi halinde Bakanlıkça ara tatillerin bölgelere ve illere göre yapılması bekleniyor. Bu yılki değerlendirme sonucunda ara tatillerle ilgili olumsuz durum gözlenmesi durumunda ise ara tatil uygulamasından vazgeçilmesi öngörülüyor.

Ara tatil uygulaması Ziya Selçuk döneminde getirilmişti

Ara tatil uygulaması 2019 yılında eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından hayata geçirilmişti. 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı için gerçekleştirilmesi planlanan ara tatil tarihleri ise şöyle:

“Birinci dönem ara tatili 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.”

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