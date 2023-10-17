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Devlet arazilerini satma vaadiyle 65 milyon lira vurgun yapan şebeke çökertildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Devlet arazilerini satma vaadiyle 65 milyon lira vurgun yapan şebeke çökertildi

ANKARA'da kendilerini üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtan ve kurdukları danışmanlık şirketi adı altında devlet arazilerini satma vaadinde bulunarak dolandırıcılık yapan 11 şüpheli yakalandı. Tuzağa düşürdükleri 8 mağdurdan toplam 65 milyon lira haksız kazanç elde eden zanlıların, sahte satış evrakları kullanarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulundukları ortaya çıktı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini bürokrat, üst düzey kamu yetkilisi ya da önemli mevkilerde tanıdıklarının olduğu söyleyerek tanıtan ve devlete ait hazine arazilerini kısa yoldan satabileceklerini vadederek dolandırıcılık yapan 11 şüpheliyi tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen dolandırıcılık büro dedektifleri, Ankara’da F.Ö., B.K., A.K., H.Ö., A.Ç., Y.D., M.K., V.A., G.A.; İzmir’de ise E.G.S. ve E.S.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.G.S., F.Ö., H.Ö., A.K., A.Ç. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

B.K., Y.D., V.A. ve G.A. hakkında adli kontrol kararı verilirken, E.S. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sahte satış evrakları ile 65 milyon liralık vurgun

Zanlıların faaliyetlerini düzenledikleri sahte satış evrakları ile gerçekleştirdikleri belirlendi. İşledikleri 6 ayrı nitelikli dolandırıcılık suçundan toplam 65 milyon liralık haksız kazanç elde eden şebekenin şu ana kadar 8 kişiyi dolandırıldığı ve toplam vurgunun 200 milyon liraya kadar yükselebileceği aktarıldı.

Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda çek koçanı, 484 bin 500 sahte dolar, çok sayıda sahte satış sözleşmesi, 4 adet sahte bilezik ve 1 adet sahte araç tepe lambası ele geçirildi. Şüphelilerin ayrıca işledikleri suçların kanundaki karşılığını öğrenmek için yanlarında mevzuat kitabı bulundurdukları belirtildi.

Çakarlı araçla kaçmaya çalışırken yakalandılar

İzmir’de yakalanan E.G.S. ile E.S.’nin ise çakar lamba ve siren tertibatlı araçla kaçmaya çalışırken yakalandıkları aktarıldı.

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