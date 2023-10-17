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Şahika Ercümen'den yeni dünya rekoru! Rekoru 106 metre ile kırdı

Şahika Ercümen'den yeni dünya rekoru! Rekoru 106 metre ile kırdı

Milli yüzücü Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Hatay'da gerçekleştirdiği denemede, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 105 metre dünya rekorunu 106 metre ile kırdı.

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Milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyetin 100. yılı için Hatay'da gerçekleştirdiği denemede paletsiz değişken ağırlık kategorisindeki Sırp asıllı Lena Balta'nın 105 metrelik dünya rekorunu 106 metre ile kırdı.

'Hatay'a nefes ol' sloganıyla rekor kırdı

Türkiye serbest dalış tarihinde kadın ve erkeklerde sabit ağırlıkla 100 metreye inen ilk sporcu olan, sabit ağırlık çift palet branşında da 91 metre dalışıyla Türkiye rekorunu kıran Şahika Ercümen, yeni başarılara odaklandı. Milli sporcu, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde Sırp asıllı Lena Balta'nın elinde bulundurduğu 105 metre dünya rekorunu geçme hedefiyle Yayladağı ilçesi Karamağara Koyu açıklarında nefesini tuttu. Deprem bölgesinde farkındalık oluşturulması için 'Hatay'a nefes ol' sloganıyla organize edilen rekor denemesinde Ercümen, su altına indi. Ercümen, 106 metreye ulaşıp rekoru kırarak, ismini bu başarıya da yazdırdı.

Yayladağı'ndaki dalışının ardından su üzerine çıkan Ercümen, rekoru Türk bayrağı açarak kutladı. Ercümen, bu rekorla Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen spor alanında eğitim gören 100 kız öğrenciye destek verecek.

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