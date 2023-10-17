CHP'de delege hesapları kızıştı! İl kongreleri bugün bitiyor! Kimin kaç delegesi var?

CHP'de büyük kurultay öncesi delege hesapları hızlandı. Bugün Bitlis il kongresinin yapılmasıyla birlikte delege seçimleri tamamlanmış olacak. 1405 delege yeni Genel Başkan'ı seçecek. Genel Merkezciler delege üstünlüğünün kendilerinde olduğunu ve açık ara fark atacaklarını iddia ederken, Değişimciler ise delege sayısının başa baş olduğunu savunuyor.

Abone ol

CHP'de genel başkanın seçileceği kurultay öncesi hesaplar sıklaştı. Bitlis İl Kongresi’nin düzenlenmesinin ardından CHP il kongreleri bugün son bulacak. Daha sonra ise büyük kurultay hazırlıkları başlayacak. Hem genel merkez yönetimi hem de değişim isteyenler, delege hesabında önde olduklarını iddia ediyor.

İki taraf da 'biz kazanacağız' diyor!

İstanbul İl Kongresi’ni kazanarak psikolojik üstünlüğü ele aldığını düşünen değişimciler, toplam delege sayısında en geç seçim günü yapılacak konuşmaların ardından öne geçeceklerini ve kongreyi kazanacaklarını ifade ediyor. Genel Merkez ise ‘‘1405 delegeden en az 900’ünü oyunu alacağını’’ hesaplıyor.

En az 900 delege bizden yana

BirGün'ün haberine göre, 15 Eylül’de başlayan CHP İl Kongreleri sürecinde Ankara, İzmir, Konya, Urfa, Kayseri, Elazığ, Gümüşhane, Bingöl, Ardahan, Siirt gibi kentleri genel merkezin desteklediği adaylar kazandı. 1405 kurultay delegesinden en az 900’ünün kendilerini desteklediğini savunan genel merkez yönetimi, Özgür Özel’in listelerinde yer alan ancak Kılıçdaroğlu’ndan yana oldukları bilinen bazı delegelerin desteğiyle yaklaşık bin oyla kurultayda kazanan taraf olacaklarını ifade ediyor.

Değişimciler nereleri kazandı?

CHP Meclis Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel’i destekleyen değişimciler de çok sayıda il kongresini kazandı. Değişimciler, 196 delegeli İstanbul başta olmak üzere, Edirne, Bilecik, Manisa, Denizli, Isparta, Karaman, Niğde, Aksaray, Antep, Tokat, Malatya, Muş, Kars ve Rize gibi il kongrelerini önde tamamladı.

Değişimciler: Seçim başa baş geçer

Değişim isteyenler, büyük kurultay için avantajlı olduklarını, seçimlerin başa baş geçeceğini ancak kurultay günü yapılacak konuşmaların ardından kazananın kendileri olacağını ifade ediyor. Her iki taraf da önde oldukları kentleri, “Kurultay delegeleri ve il yönetimlerine baskı yapılmaması için” açıklamak istemediklerini bildiriyor.