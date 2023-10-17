İSTANBUL Esenyurt'ta çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Polis ekipleri, bebeği bırakanların tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde kağıt toplayan bir şahıs, çöp konteynerinde bebek olduğunu fark etti. Şahsın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Bebek cesedi, ilk incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çevrede güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bebeği bırakanların tespit edilmesi için çalışma başlattı.