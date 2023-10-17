HAMAS rehine kadının görüntülerini yayınladı! Beni tedavi ettiler, ilaç verdiler! Her şey yolunda

İSRAİL - Filistin savaşı 11. gününe girerken, HAMAS elindeki rehinelerle ilgili açıklama yaptı. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El-Kassam Tugaylarının Sözcüsü, ellerinde 200 ila 250 kadar rehine olduğunu, şartlar sağlandığında serbest bırakacaklarını aktardı. Hamas, elinde tuttuğu 21 yaşındaki İsrailli kadın rehinenin tedavi edildiği görüntüleri paylaştı.

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HAMAS'ın 7 Ekim baskınında kaçırarak Gazze'ye götürdüğü rehinelerle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 30'a yakın ülkeden sivili rehin alan Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El-Kassam Tugaylarının Sözcüsü, ellerinde 200 ila 250 kadar rehine olduğunu belirterek, "Birçok farklı milletten rehinemiz var. Onlar bizim misafirimiz. Şartlar sağlandığında onları serbest bırakacağız." dedi.

'Filistinli rehinelerle takas yapmak istiyoruz'

Hamas'ın eski lideri Halid Meşal de konuştu. İsrail'in elinde yaklaşık 6 bin Filistinli rehine olduğunu; onları ellerindeki İsrailli rehinelerle değiştirmek istediklerini belirtti. Meşal, Gazze'deki Filistinlilerin bulundukları yerden göçe zorlanmasının Arap ülkelerindeki güvenliği riske atacağını duyurdu.

Rehine kadının görüntüleri yayınlandı

Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bir İsrailli kadın rehinenin tedavi görüntülerini içeren video yayımladı. Kassam Tugayları Askeri Medyası tarafından yayımlanan videoda, Kassam unsurlarının, 21 yaşındaki İsrailli bir kadın rehinenin tedavi ettiği görüldü. Videoda, sağ kolundan ameliyat edilen kadının, Kassam unsurları tarafından pansuman edilerek bandajlandığı anlar yer aldı.

Beni tedavi ettiler, ilaç verdiler! Her şey yolunda

Kadın rehine videoda, cumartesi günü (Kassam Tugaylarına bağlı unsurların Gazze sınırındaki Yahudi yerleşim birimlerine sızdığı gün) Sderot kentinde bir partide olduğunu ve kolundan ağır şekilde yaralandığını söyledi.

Kassam unsurları tarafından Gazze'ye getirildiğini ve 3 saat süren bir operasyon geçirdiğini kaydeden kadın rehine, "Beni tedavi ettiler, ilgilendiler, ilaç verdiler. Her şey yolunda." dedi.

Ailesinin yanına dönmek istediğini belirten kadın rehşne, "Lütfen en kısa zamanda bizi buradan çıkarın." diye konuştu.