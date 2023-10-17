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AK Parti'nin İstanbul adayı anketi! 'İmaj'da Fahrettin Koca, adaylıkta Murat Kurum önde

AK Parti'nin İstanbul adayı anketi! 'İmaj'da Fahrettin Koca, adaylıkta Murat Kurum önde

AK Parti İstanul adayını belirlemek için anket yaptırdı. İsmail Saymaz'ın yazısına göre '“İstanbul'da AK Partili siyasetçilerin imajı” anketinden ilk sırada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çıktı. AK Parti'nin adayı kim olmalı sorusunda ise sıralama değişti... İşte ayrıntılar...

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Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren AK Parti'de İstanbul adayının kim olacağı merakla beklenirken, Sözcü yazarı İsmail Saymaz, AK Parti'nin yaptırdığı anketlerden çıkan sonuçları yazdı. AK Parti anketlerinde İstanbul adaylığı için Sağlık bakanı Fahrettin koca ismi ilk sırada çıkarken, onu eski Şehircilik Bakanı Murat Kurum izliyor. İşte İsmail Saymaz'ın yazısının ilgili bölümü:

- AK Parti Genel Merkezi İstanbul'da aday arayışını sürdürüyor. Yakın zamanda yapılan bir araştırmada, “İstanbul'da AK Partili siyasetçilerin imajı” soruldu.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın seçmendeki imajı yüzde 52.8'i, AK Partililerdeki imajı ise yüzde 78.3 görünüyor.

- İkinci sırada eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geliyor. Kurum'un imajı seçmende yüzde 42.2'yi, AK Partililerde ise yüzde 74.1'i buluyor.

- Üçüncü sırada eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dördüncü sırada Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu geliyor.

- İBB Başkanlığına en uygun adayın kim olduğu da soruldu. Seçmenin yüzde 19.3'ü, AK Partililerin yüzde 38.7'si Kurum'u gösterdi.

- Seçmenin yüzde 14'ü, AK Partililerin yüzde 17.8'i ise Koca'yı işaret etti. Üçüncü sırada Göksu, dördüncü sırada Soylu var.

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