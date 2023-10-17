BIST 8.024
DOLAR 27,90
EURO 29,46
ALTIN 1.722,75
HABER /  GÜNCEL

Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! 56 ilde operasyon, 150 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 56 ilde düzenlenen Kafes' operasyonu kapsamında 150 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı. Açıklamasının devamında Bakan Yerlikaya "Operasyonlar kapsamında, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve bu suçlardan elde edildiği değerlendirilen çok miktarda para ve çek/senet ele geçirildi" dedi.

Abone ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "56 ilimizde 'Kafes' operasyonu kapsamında mali suç örgütlerine karşı eş zamanlıu olarak düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 150 şüpheli şahıs yakalandı, operasyonlar devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Şube Müdürlüklerimizce:

Ankara, Artvin, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Mersin, Kastamonu, Kırklareli, Konya, Manisa, Rize, Samsun, Siirt, Trabzon, Uşak, Kırıkkale, İzmir, Antalya, Gümüşhane, Aydın, Burdur, Çanakkale, Giresun, Kars, Ordu, Tekirdağ, Balıkesir, Çankırı, Çorum, Denizli, İstanbul, Kırşehir, Şanlıurfa, Iğdır, Van, Muğla, Yalova, Adana, Elazığ, Mardin, Afyonkarahisar, Malatya, Nevşehir, Osmaniye, Kocaeli, Bartın, Kayseri, Ağrı, Bilecik, Bursa, Erzincan, Erzurum, Muş, Şırnak ve Düzce’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Tefecilik, Kamu Kurum ve Kuruşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık, Kişilere karşı Nitelikli Dolandırıcılık, İhaleye Fesat Karıştırma, Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik, Vergi Usül Kanununa Muhalefet ve Parada Sahtecilik suçlarını işleyen 367 şüpheli şahsa düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 150 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarımız devam ediyor. Operasyonlar kapsamında, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve bu suçlardan elde edildiği değerlendirilen çok miktarda para ve çek/senet ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum"

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kafası kopmuş çocukları anlatırken kelimeler boğazında düğümlendi! Gazze'den yürek yakan fotoğraflar...
Foto Galeri Kafası kopmuş çocukları anlatırken kelimeler boğazında düğümlendi! Gazze'den yürek yakan fotoğraflar... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
TRT Haber muhabiri Elif Akkuş gözaltına alındı
TRT Haber muhabiri Elif Akkuş gözaltına alındı
İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem
İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem
AK Parti adaylar için kararını verdi! Sözünü tutan listede yer bulacak
AK Parti adaylar için kararını verdi! Sözünü tutan listede yer bulacak
Meral Akşener, Mansur Yavaş'a rakip buldu! Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu ve Sinan Aygün'le gizli buluşma...
Meral Akşener, Mansur Yavaş'a rakip buldu! Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu ve Sinan Aygün'le gizli buluşma...
Hakan Fidan açıkladı! Garantörlük önerdik! Türkiye Filistin'e asker gönderecek mi?
Hakan Fidan açıkladı! Garantörlük önerdik! Türkiye Filistin'e asker gönderecek mi?
Reklam panosu direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 ölü
Reklam panosu direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 ölü
Motorine çok büyük zam geldi, litresi 40 lirayı aştı! 17 Ekim 2023 Salı akaryakıt fiyatları
Motorine çok büyük zam geldi, litresi 40 lirayı aştı! 17 Ekim 2023 Salı akaryakıt fiyatları
Ronaldo rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor
Ronaldo rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor
Belçika'da düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü: Maç yarıda kaldı
Belçika'da düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü: Maç yarıda kaldı
Kolombiya, İsrail'in Bogota Büyükelçisinin ülkeden gitmesini istedi
Kolombiya, İsrail'in Bogota Büyükelçisinin ülkeden gitmesini istedi
ABD'de öldürülen Müslüman çocuk için federal nefret suçu soruşturması başlatıldı
ABD'de öldürülen Müslüman çocuk için federal nefret suçu soruşturması başlatıldı
Fatsa'da sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı
Fatsa'da sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı