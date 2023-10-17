Motorine çok büyük zam geldi, litresi 40 lirayı aştı! 17 Ekim 2023 Salı akaryakıt fiyatları

İsrail-Filistin savaşı 11. gününe girerken petrol fiyatları da yükseliyor. Bu da pompaya zam olarak yansımaya başladı. Motorine gece yarısı büyük zam geldi. Motorinin litre fiyatı 40 lirayı aştı. İşte 17 Ekim 2023 Salıgünü güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

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İsrail-Filistin savaşının şiddetlenmesiyle petrol fiyatları fırlarken, akaryakıtta da yeni zamlar gelmeye başladı. Motorine gece yarası kallavi zam geldi. Benzine zam da kuyrukta bekliyor.

Motorine gece yarısı 2 lira 23 kuruş zam

Petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2 lira 23 kuruş zam geldi. Bu zamla birlikte motorinin litre fiyatı 40 lirayı aştı.

Zamlı motorin fiyatları...

Gece yarısı gelen 2 lira 23 kuruşluk zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 39.87 liraya, Ankara'da 40.2 liraya, İzmir'de ise 40.37 liraya yükseldi. Anadolunun birçok ilinde ise motorinin litre fiyatı 41 lirayı aştı.

17 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları

İSTANBUL

Benzin: 33,56 TL

Motorin: 39,56 TL

LPG (Otogaz): 18,61 TL

ANKARA

Benzin: 34,17 TL

Motorin: 40,15 TL

LPG (Otogaz): 18,58 TL

İZMİR

Benzin: 34,27 TL

Motorin: 40,30 TL

LPG (Otogaz): 18,23 TL