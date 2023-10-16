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Trabzonspor'da Nicolas Pepe, saha çalışmalarına başladı

Trabzonspor'da Nicolas Pepe, saha çalışmalarına başladı

Trabzonspor’un, Premier Lig ekibi Arsenal’den kadrosuna dahil ettiği 28 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe, sakatlığının ardından saha çalışmalarına başladı.

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Trabzonspor’un Premier Lig temsilcisi Arsenal'den yeni transferi Nicolas Pepe saha çalışmalarına başladı.

Transferi sonrası yaklaşık 1 aydır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Fildişi Sahilli futbolcu bugün gerçekleşen antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Süre verilmesi halinde ilk kez oynayacak

Trabzonspor’un Süper Lig’in 9. haftasında evinde oynayacağı Antalyaspor maçında Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde ilk kez bordo-mavili formayı giyecek.

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