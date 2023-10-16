Netanyahu'dan İran'a ve Hizbullah'a: Bizi denemeyin

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'daki Hizbullah’a ve İran'a uyarıda bulunarak, "Bizi denemeyin, büyük zarar görürsünüz” dedi.

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İsrail-Filistin çatışması, 7 Ekim'de Hamas'ın başlattığı sızma harekatıyla yeniden alevlendi.

Gazze'yi adeta can pazarına çeviren ve karadan, havadan, denizden ablukaya alan İsrail, yine büyük bir katliam hazırlığı yapıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Knesset’in (İsrail meclisi) açılış oturumunda konuştu. Netanyahu, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaları karanlık ile aydınlık arasındaki savaşa benzeterek, "Aradan 75 yıl geçmesine rağmen bağımsızlık savaşı sona ermedi" dedi.

"Kazanacağız, çünkü buradaki varlığımız tehlikede" ifadelerini kullanan Netanyahu, Hamas'ın 7 Ekim'deki başlattığı sürpriz saldırıdan ders alındığını aktararak, "Meydana gelen felaketin nedenleri araştırılacak ve sonuç çıkarmaya başladık" dedi.

Dünyayı Hamas'ı yenmek için birleşmeye çağıran Netanyahu, Lübnan'daki Hizbullah’a ve İran'a sert uyarıda bulunarak, "Bizi denemeyin, büyük zarar görürsünüz” dedi.

"Bizim çocuklarımız öldürüldü"

Netanyahu’nun ardından konuşan muhalefet lideri Yair Lapid, uluslararası baskı yapılsa bile İsrail'in Hamas'a karşı yürüttüğü operasyonları sürdüreceğini belirterek,

Zaman alacak, çok fazla güç kullanılması gerekecek. Eğer dünya bundan hoşlanmıyorsa, hoşlanmasın. Öldürülenler dünyanın çocukları değildi, bizim çocuklarımız öldürüldü.

dedi.

"Amacımız savaşı kazanmak ve eskisinden daha iyi olmak"

Ülkede kurulan savaş kabinesini dışardan destekleyeceğini söyleyen Lapid, İsrail'in Hamas'ın kökünü kurutacağına dair söz vererek, "Bir terör grubunun yanında yaşamak imkansız" ifadelerini kullandı.

Özellikle Gazze sınır bölgesinde yaşayanlar için var olan gerçekliğin değişmesi gerektiğini vurgulayan Lapid,

Amacımız savaşı bitirip eski halimize dönmek değil. Amacımız savaşı kazanmak ve eskisinden daha iyi olmak. Amacımız bu meclis ile İsrail vatandaşları arasındaki güveni yeniden tesis etmek.

dedi.

Meclis oturumu siren sesleriyle bölünmüştü

Netanyahu ve Lapid’in konuşmalarının ardından Knesset'teki açılış oturumu, Gazze Şeridi’nden atılan roketler sonucu Kudüs’te yükselen siren sesleri nedeniyle yarıda kesilmişti. İsrailli milletvekilleri ve meclis personeli sığınağa inmiş, yaklaşık 40 dakikalık aranın ardından oturuma kaldığı yerden devam edilmişti.