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Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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İsrail-Filistin çatışmasının yeni bir savaşa doğru ilerlediği son bir haftada, Türkiye'nin barış için diplomatik hamleleri sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar ve başta bölgedeki insan hakları ihlalleri olmak üzere, birçok kaygı verici gelişme ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

"Çatışmanın sonlandırılması için her türlü gayreti göstermeliyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel ve küresel çapta son derece olumsuz sonuçları olabilecek bu çatışmalı sürecin sonlandırılması için her türlü gayreti gösterdiğini ve buna devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge ülkelerinin de barışı korumanın yanı sıra çatışmaların ve insan hakları ihlallerinin durdurulması için çaba gösterip dünyaya bu yönde mesaj vermesi gerektiğini belirterek, tepkileri artıran değil, azaltan adımların bir an önce atılmasının doğru olacağını dile getirdi.

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