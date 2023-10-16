Cezaevinden yeni tahliye olmuştu! Uyurken başından vurularak öldürüldü

Tekirdağ'da yaşanan olayda, kısa süre önce denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye olan 25 yaşındaki Ahmet Akçay, evinde uyuduğu esnada camdan giren silahlı saldırgan tarafından başından vuruldu. Evli ve 1 çocuk babası Akçay hayatını kaybetti, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Saat 06.30 sularında Şarköy'ün İstiklal Mahallesi Dr. Cemal Özkan Caddesi'nde ikamet eden Ahmet Akçay', 'Oto hırsızlığı' ve 'dolandırıcılık' başta olmak üzere 15 suç kaydı bulunan ve bir süre önce denetimli serbestlikten yararlanıp, tahliye edilmişti. Akçay evinde uyuduğu esnada, eve camdan giren silahlı saldırgan tarafından başından vuruldu. Akçay'ın yan odada uyuyan eşi ve çocuğu silah sesi ile birlikte Akçay'ın uyuduğu odaya geldiğinde, şahsı kanlar içinde uzanırken gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Akçay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis, 1 boş kovan bulup, eşi ve çocuğunun ifadesine başvurdu.

Cinayet ile ilgiki soruşturma başlatan polis, Akçay'ın cezaevinden çıktıktan sonra husumetlileri tarafından alacak meselesi nedeniyle tehdit edildiği bilgisine ulaştı. Soruşturma sürüyor.