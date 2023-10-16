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Bir annenin acı feryadı yürekleri dağladı! 'Bırakın da kucağıma alayım bari..'

Bir annenin acı feryadı yürekleri dağladı! 'Bırakın da kucağıma alayım bari..'

KAYSERİ'nin MELİKGAZİ ilçesinde bedensel engelli genç, akülü aracıyla kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza yerine gelerek oğlunu görmek isteyen acılı anne, "bırakın da kucağıma alayım" diyerek gözyaşı döktü.

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İlçeye bağlı Esentepe Mahallesi Girne Şehitleri Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, akülü aracıyla seyreden bedensel engelli Hakan Af (28), A.K. idaresindeki 38 ZD 822 plakalı kamyonetin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede Hakan Af'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon sürücüsü A.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, talihsiz gencin cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Annenin feryadı yürekleri dağladı

Öte yandan, kaza yerine gelen anne Sevim Af da, kazada hayatını kaybeden oğlunu görünce sinir krizi geçirdi. "Bırakında kucağıma alayım" diyerek gözyaşı döken anneyi, yakınları sakinleştirmek için güçlük çekti.

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