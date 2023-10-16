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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 11 gazeteci hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 11 gazeteci hayatını kaybetti

Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 11 gazetecinin öldüğünü, 20'den fazla basın mensubunun yaralandığını ve 2 kişi kayıp olduğunu duyurdu. İsrail saldırıları neticesinde Lübnan'da da bir gazeteci ölmüştü.

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İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hava saldırılarıyla bombalamaya devam etti.

Gazze'deki görgü tanıklarının ifadelerine göre, bombardımana maruz kalan bölgelere giden acil yardım ve kurtarma ekipleri, Cela Caddesi'nde İsrail uçaklarının hedefi oldu.

İsrail uçakları tarafından saldırıya uğrayan sivil savunma ve acil servis ekiplerinden ölenler ve yaralananlar oldu.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında 2 bin 750 Filistinlinin öldüğünü, 9 bin 700'ünün yaralandığını açıkladı.

Filistinli Gazeteciler Sendikası, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 11 gazeteci öldü, 20'den fazla basın mensubu yaralandı ve 2 kişi kayıp" açıklamasını yaptı. 

Hamas - İsrail çatışmalarının başladığı günden beri İsrail ordusuyla Hizbullah arasında da gerginlik yaşanıyor. İsrail'in Alma Şaab beldesine fırlattığı roketler sonucu Reuters kameramanı İssam Abdullah hayatını kaybetmiş, Al Jazeera ve AFP muhabirleri de yaralanmıştı.

Lübnan, İsrail'in gazetecileri kasten öldürdüğünü iddia ederek Tel Aviv'i Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayet edeceğini açıklamıştı. 

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