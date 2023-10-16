BIST 8.007
DOLAR 27,88
EURO 29,41
ALTIN 1.719,67
HABER /  GÜNCEL

Emine Erdoğan'dan "Dünya Gıda Günü" paylaşımı

Emine Erdoğan'dan "Dünya Gıda Günü" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Sularımız, iklim değişikliği, nüfus artışı, kentleşme ve çatışmaların tehdidi altında. Her bir kayıp, insanlığı küresel gıda krizine bir adım daha yaklaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Dünya Gıda Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Sıfır Atık" hareketinin başlıca hedefi olan sürdürülebilir yaşamın özünün, gıdaları ve su kaynaklarını korumak olduğunu belirtti.

Emine Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sularımız, iklim değişikliği, nüfus artışı, kentleşme ve çatışmaların tehdidi altında. Her bir kayıp, insanlığı küresel gıda krizine bir adım daha yaklaştırıyor. Önüne geçmek için bugünden 'gıdada sıfır kayıp' anlayışını benimseyerek, su verimliliği seferberliği hedefleri doğrultusunda hareket edelim. Suyumuza sahip çıkalım, gıdamızı koruyalım."

Emine Erdoğan, 2023 Dünya Gıda Günü etkinliklerinin teması olan, "Su hayattır, su gıda demektir. Kimseyi geride bırakma." ifadesine de yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 45 GES YEKA sahası belirledi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 45 GES YEKA sahası belirledi
İsrail, yardım deposunu da vurdu
İsrail, yardım deposunu da vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü! İsrail-Hamas savaşını konuştular
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü! İsrail-Hamas savaşını konuştular
İtalyan basını, Türkiye ve Montella'ya geniş yer verdi
İtalyan basını, Türkiye ve Montella'ya geniş yer verdi
Filistin paylaşımı Almanya'da tepki çekti! Bayern Münih'in yıldızı Noussair Mazraoui’nin sınır dışı edilmesi istendi
Filistin paylaşımı Almanya'da tepki çekti! Bayern Münih'in yıldızı Noussair Mazraoui’nin sınır dışı edilmesi istendi
Trabzonspor KAP'a bildirdi! İşte teknik direktör Abdullah Avcı'nın alacağı ücret
Trabzonspor KAP'a bildirdi! İşte teknik direktör Abdullah Avcı'nın alacağı ücret
Bu pazar seçim olsa kim kazanır? CHP ve İYİ Parti'de sert düşüş! Cumhur İttifakı partileri içinde oy oranları değişti
Bu pazar seçim olsa kim kazanır? CHP ve İYİ Parti'de sert düşüş! Cumhur İttifakı partileri içinde oy oranları değişti
Kocaeli'de 90 yaşındaki adam asılı halde bulundu
Kocaeli'de 90 yaşındaki adam asılı halde bulundu
İsrail ordusu 199 esirin ailesini bilgilendirdi
İsrail ordusu 199 esirin ailesini bilgilendirdi
Bütçe, eylülde 129 milyar lira açık verdi
Bütçe, eylülde 129 milyar lira açık verdi
Ömer Çelik’ten Avrupa ülkelerine Filistin tepkisi: Kabul edilemez
Ömer Çelik’ten Avrupa ülkelerine Filistin tepkisi: Kabul edilemez
İsrail-Filistin savaşında 10. gün! Gazze'de hastanelerin yakıtı bitiyor 500 bin kişi terk etti
İsrail-Filistin savaşında 10. gün! Gazze'de hastanelerin yakıtı bitiyor 500 bin kişi terk etti