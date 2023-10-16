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Külçe altın diye sattı gerçek şoke etti! Güngören'de yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Külçe altın diye sattı gerçek şoke etti! Güngören'de yakalandı

 İstanbul'un farklı ilçelerinde, külçe altın görünümlü çakmakları gerçek gibi satarak 49 bin lira ve 1500 dolar haksız kazanç elde eden şüpheli yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Ekim'de Beylikdüzü'nde A.K’yi inandırarak külçe altın görünümlü çakmağı 18 bin 200 liraya satan şüpheli hakkında çalışma başlattı.

Ekipler, yürürken A.K'nin yanına gelen şüphelinin, yabancı uyruklu olduğunu ve kuyumculuk yaptığını söyleyerek elindeki külçe altın görünümlü çakmakları gerçek altın gibi satmaya çalıştığını, bu sırada başka bir şüphelinin güven kazanmak amacıyla yanlarına gelerek para karşılığında külçeyi satın aldığını belirledi.

Olaya ilişkin araştırma başlatan ekipler, şüpheli M.P'nin aynı yöntemle farklı tarihlerde Arnavutköy, Başakşehir, Güngören ve Kadıköy'de dolandırıcılık yaptığını tespit etti.

M.P'nin sahte ürün satışıyla mağdurları 49 bin lira ve 1500 dolar dolandırdığı anlaşıldı. 49’u nitelikli dolandırıcılıktan 70 suç kaydı olduğu belirlenen M.P, Güngören ilçesinde yakalandı.

M.P'ye 5 ayrı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan sevk edildiği adliyede, adli kontrol hükümleri uygulandı.

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