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İran, İsrail-Filistin çatışmasına müdahil olacak mı?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İran, İsrail-Filistin çatışmasına müdahil olacak mı?

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ülkesinin İsrail-Filistin çatışmasına müdahale edeceğine yönelik iddiaları reddetti.

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Tesnim Haber Ajansına göre, Kenani, haftalık basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtladı.

ABD medyasında yer alan "saldırıların devam etmesi durumunda İran müdahale edecek" iddialarına yönelik soru üzerine Kenani, "Biz bu tür açıklamaları (iddiaları) önemsemiyoruz. Gerçek şu ki, Filistin direniş güçlerinin, siyonistlerin süregelen insanlık suçlarına verdikleri karşılıktır. Bu tür uydurma projeler, ABD'nin sorgulamaksızın Gazze halkına saldıran siyonistlere verdiği desteği dünya kamuoyuna izah etme çabasından ibarettir." dedi.

İran'ın 14 Ekim'de Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla İsrail'e "saldırıları durdurmazsan müdahale ederiz" mesajı gönderdiği öne sürülmüştü.

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