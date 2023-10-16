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Araçta bacağından vurulmuş halde kan kaybından ölü halde bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Araçta bacağından vurulmuş halde kan kaybından ölü halde bulundu

Trabzon’un Maçka ilçesinde bir kişi evinin önündeki kendi aracında ölü bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, Trabzon’un Maçka ilçesi Küme evlerinin önünde Süleyman Eyüboğlu (47) isimli kişi sabah saatlerinde evinin önündeki park halindeki araç içerisinde ölü halde bulundu.

Kan kaybından öldü

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede aracın ön koltuğunda ölü olarak bulunan Süleyman Eyüboğlu’nun silahla bacağında vurulduğu tespit edilirken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Eyüboğlu’na yapılan incelemede kan kaybından hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayda kullanıldığı tespit edilen silahın da araç içerisinde olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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