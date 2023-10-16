Antalyaporlu Naldo'nun acı günü! 4 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'un Brezilyalı stoperi Edinaldo Gomes Pereira'nın (Naldo) ailesinin geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 4 yaşındaki oğlu Davi Pareira, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un stoperi Edinaldo Gomes Pereira'nın (Naldo) Konyaaltı ilçesindeki trafik kazasında yaralanan ve yoğun bakımda tedavisine devam edilen 4 yaşındaki oğlu Davi Pereria'nın hayatını kaybetti.

Antalyaspor’dan, ’Seni unutmayacağız Davi’ başlığıyla yayınlanan taziye mesajında:

“Geçtiğimiz ay kaza geçiren futbolcumuz Naldo Pereira’nın oğlu Davi’nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Minik Davi’ye Allah’tan rahmet, futbolcumuz Naldo’nun ailesi başta olmak üzere sevenleri, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz” denildi.

Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde 7 Eylül'de meydana gelen trafik kazasında Naldo'nun kayınpederi Walter Tilatti'nin kullandığı otomobil, kontrolsüz kavşakta başka bir araçla çarpışmış, kazada Tilatti ve eşi Alexandra Nardy ile futbolcu Naldo'nun 4 yaşındaki oğlu Davi ağır yaralanmıştı.