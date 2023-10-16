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İsrail 28 yerleşim yerini tahliye ediyor

İsrail 28 yerleşim yerini tahliye ediyor

İsrail, Lübnan sınırında bulunan 28 yerleşim yerinin tahliye edileceğini duyurdu. Yetkililer tarafından bölgede yaşayan kuzey İsrail sakinlerinin devlet tarafından finanse edilen misafirhanelere tahliye edilmesini öngören bir planın uygulamaya konulduğu bildirildi.

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İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde, Lübnan sınırında bulunan 28 yerleşim yerinin tahliye edileceği aktarıldı.

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IDF’ten yapılan açıklamada, “Savunma Bakanlığı Ulusal Acil Durum Yönetim Otoritesi (NEMA) ve IDF, Lübnan sınırından 2 kilometreye kadar olan bölgede yaşayan kuzey İsrail sakinlerinin devlet tarafından finanse edilen misafirhanelere tahliye edilmesini öngören bir planın uygulamaya konulduğunu duyurdu. Planın uygulanması Savunma Bakanı Yoav Gallant tarafından onaylandı. Kısa bir süre önce Kuzey Komutanlığı yerel makamların başkanlarını kararla ilgili olarak bilgilendirdi” denildi.

Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e yönelik saldırısının ardından başlatılan operasyondan sonra Lübnan tarafından da İsrail’e saldırılar olmuştu.

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