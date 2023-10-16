Gazze'ye su verilecek mi? İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz'dan açıklama var

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyine su verilmesini İsrail'in çıkarına olduğu için desteklediğini ancak buradaki ablukanın kaldırılmasına şiddetle karşı çıktığını söyledi.

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Katz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Başbakan Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'nin güneyine sığınan Filistinlilere su verilmesi kararını desteklediğini ve bunun İsrail'in çıkarına olduğunu savundu.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılmasına itiraz eden Katz, "Ablukanın kaldırılması ve Gazze'ye malların insani amaçla ulaştırılmasına şiddetle karşıyım." ifadesini kullandı.

İsrail Enerji Bakanı, Hamas ve ona yardım edenlere değil öldürülen, kaçırılan İsraillilere karşı sorumlu olduklarını paylaştı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik 8 Ekim'den bu yana uyguladığı su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararına uluslararası toplumdan tepkiler artarak devam ediyor.