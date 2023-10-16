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Edirne'de jandarmanın durdurduğu araçtan 17 düzensiz göçmen çıktı!

Edirne'de jandarmanın durdurduğu araçtan 17 düzensiz göçmen çıktı!

Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan bir kamyonetin kasasında yapılan aramada 17 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde “Göçmen Kaçakçılığı” ile mücadele faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Göçmen şahısların can ve mal güvenliğini tehlikeye atarak haksız kazanç elde etme yolunda olan organizatör şahısların bağlantılarını ortaya çıkartmak ve faillerini yakalayarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla çalışma yapan jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılarına göz açtırmıyor.
Edirne'nin Keşan ilçesinde görevli Jandarma asayiş timleri yol kontrol noktasında bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan kontrolde 4'ü Suriye, 13'ü Irak uyruklu olmak üzere toplam 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen şahıslar ülkelerine iade edilmek üzere yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi. Şüpheli 1 organizatör ise şahıs işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Göçmen kaçakçılığında kullandıkları araçlar ise yedi emin otoparkına teslim edildi.

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