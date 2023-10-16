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Manisa'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Manisa'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Uğur Kaplan (32) idaresindeki 35 DN 400 plakalı otomobil, gece saatlerinde, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Daha sonra karşı şeride geçip kaldırıma devrilen aracın sürücüsü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Otomobildeki Türker Ayvalı (38) ile Tolga Günhan (46), ambulansla şehirdeki hastanelere kaldırıldı.

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