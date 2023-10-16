Altın ve dolar hız kesmiyor! 16 Ekim 2023 dolar ne kadar oldu, çeyrek altın kaç TL?

Dolar/TL haftaya yükselişle başladı. Şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 27,8760'tan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 29,3400'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,3 değer kazancıyla 33,9080'den satılıyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, yüzde 0,2 artışla 106,7 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 106,5 seviyesinde bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizini sabit tutacağı öngörüsü sürerken İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmeler de yakından izleniyor.

Altının onsu 1.911 dolardan işlem görürken çeyrek altın ve gram altında da hareketlilik devam ediyor.

Çeyrek altın 2.888 liradan işlem görürken gram altın 1.713 liradan alıcı buluyor. Cumhuriyet altını da 11.554 lira oldu.

İslam Memiş yatırımcılara önemli mesaj verdi

Piyasa Uzmanı İslam Memiş yaptığı açıklamada "Ekim’in 15’inden önce ve 15’inden sonra ikiye ayırın demiştim. Aralık ayını da 15’i öncesi ve 15’i sonrası ikiye ayırmak gerek. Yılı kötü tamamlamak adına ateşkes vs gibi süreçler görebiliriz. Ancak Ocak ayı itibariyle kalınan yerden devam ederler. Fed’in artık piyasalar üzerinde bir etkisi kalmaz. Yeni hikaye savaş." dedi.