BIST 8.051
DOLAR 27,88
EURO 29,39
ALTIN 1.717,43
HABER /  EKONOMİ

Altın ve dolar hız kesmiyor! 16 Ekim 2023 dolar ne kadar oldu, çeyrek altın kaç TL?

Altın ve dolar hız kesmiyor! 16 Ekim 2023 dolar ne kadar oldu, çeyrek altın kaç TL?

Haftanın ilk işlem gününde altın ve dolardaki rakamlar merak ediliyor. Yükseliş mi var düşüş mü araştırmaları devam ediyor. İşte piyasalarda son durum...

Abone ol

Dolar/TL haftaya yükselişle başladı. Şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 27,8760'tan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 29,3400'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,3 değer kazancıyla 33,9080'den satılıyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, yüzde 0,2 artışla 106,7 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 106,5 seviyesinde bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizini sabit tutacağı öngörüsü sürerken İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmeler de yakından izleniyor.

Altın fiyatlarında son durum

Altının onsu 1.911 dolardan işlem görürken çeyrek altın ve gram altında da hareketlilik devam ediyor.

Çeyrek altın 2.888 liradan işlem görürken gram altın 1.713 liradan alıcı buluyor. Cumhuriyet altını da 11.554 lira oldu.

İslam Memiş yatırımcılara önemli mesaj verdi

Piyasa Uzmanı İslam Memiş yaptığı açıklamada "Ekim’in 15’inden önce ve 15’inden sonra ikiye ayırın demiştim. Aralık ayını da 15’i öncesi ve 15’i sonrası ikiye ayırmak gerek. Yılı kötü tamamlamak adına ateşkes vs gibi süreçler görebiliriz. Ancak Ocak ayı itibariyle kalınan yerden devam ederler. Fed’in artık piyasalar üzerinde bir etkisi kalmaz. Yeni hikaye savaş." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın LDLC ASVEL'i ağırlayacak
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın LDLC ASVEL'i ağırlayacak
Filistin paylaşımı yapan Bayern Münihli futbolcu Mezravi'nin sınır dışı edilmesi istendi
Filistin paylaşımı yapan Bayern Münihli futbolcu Mezravi'nin sınır dışı edilmesi istendi
TRT'nin 100. yıl etkinliklerine Gazze ertelemesi
TRT'nin 100. yıl etkinliklerine Gazze ertelemesi
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu ağustosta azaldı!
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu ağustosta azaldı!
Tarım ÜFE eylülde aylık yüzde 4,47, yıllık yüzde 71,96 arttı!
Tarım ÜFE eylülde aylık yüzde 4,47, yıllık yüzde 71,96 arttı!
Adana'da bir evde ruhsatsız 19 tabanca ele geçirildi!
Adana'da bir evde ruhsatsız 19 tabanca ele geçirildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Gıda Günü mesajı: Küresel açlık krizi tehlikesinin önüne geçtik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Gıda Günü mesajı: Küresel açlık krizi tehlikesinin önüne geçtik
Ahmet Hakan'dan Dilan Polat'ın 'enerci' şarkısına tepki: Engin bana biraz beyin al
Ahmet Hakan'dan Dilan Polat'ın 'enerci' şarkısına tepki: Engin bana biraz beyin al
Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: Bir kişi öldü, iki kişi yaralandı!
Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: Bir kişi öldü, iki kişi yaralandı!
Ücretli çalışan sayısı ağustosta arttı: 15 milyon 289 bin 258 kişiye çıktı
Ücretli çalışan sayısı ağustosta arttı: 15 milyon 289 bin 258 kişiye çıktı
Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Letonya'ya konuk olacak
Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Letonya'ya konuk olacak
Konsolos bana çıplak fotoğraflarını attı! Mesajı yanlışlıkla amirine gönderince kovuldu
Konsolos bana çıplak fotoğraflarını attı! Mesajı yanlışlıkla amirine gönderince kovuldu