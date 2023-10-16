Ahmet Hakan'dan Dilan Polat'ın 'enerci' şarkısına tepki: Engin bana biraz beyin al

Ahmet Hakan, tüm malvarlıklarına el konulan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ı görgüsüzlükle eleştirdi. Dilan Polat'ın çok izlenen 'enerci' klibini izleyen Hakan, "MASAK enerjisiyle tanışan Dilan Polat’ın bundan sonraki şarkısında “Engin bana biraz beyin al” demesini bekliyorum." dedi.

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Dilan Polat ve eşi Engin Polat'n tüm malvarlıklarına el konulmasının ardından iddialar birbirini izliyor.

MASAK tarafından incelenen ve hazırlanan raporlarda şirketlerin naylon faturalar keserek vergi kaçırma amacı güttüğü iddia edildi.

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında “suç örgütü kurma, suç örgütü üyeliği, suçtan kaynaklı mal varlığı aklama ile vergi usul kararına muhalefet” suçlarından yürütülen soruşturmada gizlilik kararı verildi.

Türkiye'nin konuştuğu fenomen Dilan Polat'a yöneltilen suçlamalar kadar yaşamı ve sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti.

“Engin bana şarkı al” diyor

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Youtube kanalında 2 ayda 81 milyon kez izlenen 'enerci' klibini köşe yazısında değerlendirdi. Polat'ı görgüsüzlükle eleştiren yazar, şu ifadelere yer verdi:

"Tamamen rastlantısal biçimde öğrendim. Meğer şatafatlı görgüsüzlüğünün sonu MASAK’ta biten Dilan Polat isimli şahıs, şarkıcılığa da soyunmuş. “Enerci” adını verdiği tekli çıkarmış.

Şarkı için bir de klip çekmiş. Üç ay önce yayınlanan klip, 13 saatte 1.2 milyon izlenmeyi geçmiş. Şarkıyı dinledim. Klibi izledim. Şatafatlı görgüsüzlüğün muazzam bir dışavurumu. Saçına sardığı Eurolarla söylüyor şarkıyı Dilan Polat.

Şarkının sözleri, gerçekten tahammül edilir gibi değil. En tahammül edilebilen bölümünü yazayım da gerisini siz düşünün:

“Yok bende olan yok sende / Kalite gör sayemde / Okunmaz esamen de / Adımın geçtiği hiçbir yerde.”

Arada eşi Engin de giriyor şarkıya. Dilan Polat, eşine şımarık bir kız çocuğu edasıyla “Engin bana şarkı al” diyor. Engin de “Tamam aşkım alırım” diye cevap veriyor.

MASAK enerjisiyle tanışan Dilan Polat’ın bundan sonraki şarkısında “Engin bana biraz beyin al” demesini bekliyorum."