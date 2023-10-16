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Dere yatağında bulunan ceset, 18 yaşındaki gence aitmiş!

Dere yatağında bulunan ceset, 18 yaşındaki gence aitmiş!

DENİZLİ'nin PAMUKKALE ilçesinde dere yatağında bulunan erkek cesedinin 18 yaşındaki Anıl Alperen Yılmaz'a ait olduğu tespit edildi.

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Anıl Alperen Yılmaz'ın ailesinin, 10 Ekim'de çocukları için kayıp başvurusunda bulunduğu da ortaya çıktı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Korucuk Mahallesi'nden geçen Çürüksu Deresi yatağında, dün akşam, el ve ayakları bağlı, ateşli silahla göğsünden vurulmuş bir erkek cesedi bulunmuştu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, inceleme için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

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