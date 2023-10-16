ABD'de Müslüman aileye saldırı! 6 yaşındaki çocuk, 26 bıçak darbesiyle öldürüldü

Amerikalı adam, sırf Müslüman oldukları gerekçesiyle bir anne ve oğluna saldırdı. Nefret saldırısında küçük çocuk hayatını kaybederken anne yaralandı. Konuyla alakalı ABD Başkanı Biden bir açıklama yaparken, annenin Filistinli kökenli olduğu ortaya çıktı.

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ABD'nin Illinois eyaletinde 71 yaşındaki Joseph Czuba isimli bir Amerikalı, bir anne ve oğluna Müslüman olduğu gerekçesiyle bıçakla saldırdı. 26 kez bıçaklanan 6 yaşındaki çocuk öldü. 32 yaşındaki kadın ise yaralandı.

Will County Şerif Bürosu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dedektifler, bu vahşi saldırıdaki her iki kurbanın da şüpheli tarafından Hamas ve İsrailliler arasındaki çatışmalar nedeniyle, Müslüman oldukları için hedef alındığını belirlemeyi başardı."

Biden: Şok oldum

ABD Başkanı Joe Biden, 6 yaşındaki Müslüman çocuğun öldürülmesi ve annesinin yaralanması haberi karşısında şok olduğunu bildirdi.

Biden, ABD’nin Illinois kentinde bir çocuğun Müslüman kimliği nedeniyle öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çocuğun ailesinin Amerika’ya herkesin aradığı yaşam alanı, öğrenmek ve barış içinde ibadet etmek için geldiğini kaydeden Biden, “Bu tür korkunç nefretin Amerika’da yeri yok. Temel değerlerimize karşı çıkıyor” vurgusunda bulundu.

Biden, Amerikalıların bir araya gelerek İslamofobi ve her türlü nefrete karşı çıkması gerektiğinin altını çizdi. Beyaz Saray’dan herkesin 6 yaşında öldürülen çocuğun ailesine taziyelerini ilettiği, yaralanan annesine acil şifalar dilediğini aktaran Biden, tüm Filistin, Arap ve Müslüman Amerikan toplumuna taziyelerini aktardı.

Czuba, birinci derecen cinayet ve cinayete teşebbüs ile nefret suçunda bulunmaktan yargılanacak. Will County Şerif Bürosu, Cumartesi sabahı bir kadının ev sahibi tarafından saldırıya uğradığına yönelik ihbarda bulunduğunu söyledi.

Kadının, ihbarda banyoya kaçtığını ve saldırganı uzak tutmaya devam ettiğini söylediği ifade edildi. Polis memurları olay yerine vardığında ise kadın ve oğlunu göğüs, gövde ve üst uzuvlarında çok sayıda kez bıçaklanmış halde buldu.

Anne hayati tehlikeyi atlattı

Her ikisi de hastaneye kaldırıldı, ancak çocuk daha sonra hayatını kaybetti. Ciddi şekilde yaralanan kadının hayati tehlikeyi atlattığı ifade edildi. Çocuğun ABD'de doğduğu, annesinin ise 12 yıl önce Batı Şeria'dan ABD'ye geldiği belirtildi.

Kaynak: BBC Türkçe