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İsrail ordusu: Lübnan sınırında bir İsrail subayı öldürüldü

İsrail ordusu: Lübnan sınırında bir İsrail subayı öldürüldü

İsrail ordusu Lübnan sınırında tanksavar ateşi sonucu bir subayın öldüğünü açıkladı.

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Yedioth Aharonoth gazetesine göre, İsrail ordusu, 24 yaşındaki Teğmen Zvi Granot'un Nurit bölgesinde tanksavar ateşi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hizbullah, dün yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güney sınırında İsrail'e ait 2 tankın güdümlü tanksavar füzeleriyle vurulduğunu, 5 askeri noktaya da silahlı saldırı düzenlendiğini duyurmuş, saldırıda "bazı İsrail askerlerinin öldüğü, bazılarının ise yaralandığı" iddia edilmişti.

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