İsrail ordusu: Lübnan sınırında bir İsrail subayı öldürüldü

İsrail ordusu Lübnan sınırında tanksavar ateşi sonucu bir subayın öldüğünü açıkladı.Abone ol
Yedioth Aharonoth gazetesine göre, İsrail ordusu, 24 yaşındaki Teğmen Zvi Granot'un Nurit bölgesinde tanksavar ateşi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.
Hizbullah, dün yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güney sınırında İsrail'e ait 2 tankın güdümlü tanksavar füzeleriyle vurulduğunu, 5 askeri noktaya da silahlı saldırı düzenlendiğini duyurmuş, saldırıda "bazı İsrail askerlerinin öldüğü, bazılarının ise yaralandığı" iddia edilmişti.
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