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A Milli Takım'da grup birinciliği için liderlik hesapları

A Milli Takım'da grup birinciliği için liderlik hesapları

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki 7. maçında Letonya'yı 4-0 mağlup eden A Milli Takım, Almanya'da düzenlenecek olan finallere katılmayı garantiledi. Milliler için bu sonucun ardından liderlik hesapları başladı.

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Letonya galibiyetiyle 16 puanla liderliğini sürdüren Ay yıldızlılar, son maçında Galler ile berabere kalsa dahi grubunu lider tamamlayacak.

"Bizim Çocuklar" grubunu lider bitirirse EURO 2024 kura çekiminde daha üst torbada yer alacak ve nispeten daha avantajlı rakiplerle yarışacak.

Üçlü averajda Türkiye önde!

A Milli Takım'ın Galler'e kaybetmesi halinde ise üçlü averaj devreye girecek.

Türkiye'nin Galler'e yenildiği senaryoda; Hırvatistan ve Galler'in kalan maçlarını kazanması halinde üç takım da 16 puanda olacak.

Bu durumda üçlü averaj devreye girecek ve Galler 1., Türkiye ise 2. sırada Almanya'nın yolunu tutacak.

Zira bu senaryoda Türkiye; Hırvatistan ve Galler'den toplam 6 puan toplarken, Galler ise 7 puan toplamış olacak. Hırvatistan ise Türkiye ve Galler ile oynadığı maçlardan 4 puan topladı.

Türkiye, 21 Kasım'da liderlik için sahaya çıkacak

Ay-yıldızlı ekip, grup maçlarını 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda oynayacağı maç ile tamamlayacak.

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

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