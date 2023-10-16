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ABD Başkanı Joe Biden İsrail'e Gazze uyarısı: Büyük hata olur

ABD Başkanı Joe Biden İsrail'e Gazze uyarısı: Büyük hata olur

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin büyük hata olacağını belirtti.

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Biden, CBS News kanalının "60 Minutes" programına konuk oldu.

İsrail'in Gazze'de "savaş kurallarına" uyacağına inandığını vurgulayan Biden, böylelikle masum Gazze halkının gıda, su ve ilaçlara erişimi olacağını dile getirdi.

Biden, "Şu noktada İsrail'in Gazze'yi işgalini destekler misiniz?" sorusuna, "Bunun büyük bir hata olacağını düşünüyorum. Bana göre, Gazze'de olanlar aşırılıkçı Hamas'la ilgili. Tüm Filistin halkını temsil etmiyor. İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi hata olur. Ama girip Hizbullah ve Hamas gibi aşırılıkçıları yok etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas'ın tamamen yok edilmesi gerektiğini ancak Filistin yönetimi ve devleti için bir yol olması gerektiğini belirten Biden, "Bu yol, iki devletli çözümdür ve on yıllardır ABD'nin politikası haline gelmiştir. İsrail'in yanında 5 milyon Filistinliye bağımsız bir devlet oluşturacaktır." diye konuştu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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