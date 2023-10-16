Naci Görür'den Düzce depremi açıklaması! Marmara depremini tetikler mi?

Düzce'deki akşam saatlerinde yaşanan depremin ardından, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Görür, "Birçok arkadaş Marmara'daki depremi tetikleyip tetiklemediğini soruyorlar. Marmara'ya belli bir stres transferi olmuş olabilir ama küçük bir deprem olduğu için çok önemli olduğunu sanmıyorum." şeklinde konuştu.

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Düzce’de saat 19.57'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hemen hemen her depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür sarsıntıyla ilgili, "Yıldıztepe-Gümüşova/Düzce’de 4,0 deprem oldu. Deprem KAF’ın kuzey kolundan ayrılıp Sarıdere ve Yongalık’a doğru uzanan KD-GB doğrultulu iki fayın arasında." ifadelerini kullandı.

Olası Marmara depremini tetikler mi?

Bu paylaşımının ardından çok sayıda mesaj aldığını belirten Görür bir açıklama daha yaptı. Merak edilen Marmara depremiyle ilgili de detay paylaşan Görür "İleti attıktan sonra birçok arkadaş Marmara'daki depremi tetikleyip tetiklemediğini soruyorlar. Bir arkadaş da iletimin sonunda sevgiyle demediğim için endişelenmiş. Keşke depreme karşı bu duyarlılığınızı “Deprem dirençli kentler” konusunda da gösterip talepkar olsanız. Bu depremden teorik olarak Marmara'ya belli bir stres transferi olmuş olabilir ama küçük bir deprem olduğu için çok önemli olduğunu sanmıyorum. Sevgiyle..." dedi.