BIST 8.113
DOLAR 27,72
EURO 29,15
ALTIN 1.721,96
HABER /  GÜNCEL

Naci Görür'den Düzce depremi açıklaması! Marmara depremini tetikler mi?

Naci Görür'den Düzce depremi açıklaması! Marmara depremini tetikler mi?

Düzce'deki akşam saatlerinde yaşanan depremin ardından, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Görür, "Birçok arkadaş Marmara'daki depremi tetikleyip tetiklemediğini soruyorlar. Marmara'ya belli bir stres transferi olmuş olabilir ama küçük bir deprem olduğu için çok önemli olduğunu sanmıyorum." şeklinde konuştu.

Abone ol

Düzce’de saat 19.57'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hemen hemen her depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür sarsıntıyla ilgili, "Yıldıztepe-Gümüşova/Düzce’de 4,0 deprem oldu. Deprem KAF’ın kuzey kolundan ayrılıp Sarıdere ve Yongalık’a doğru uzanan KD-GB doğrultulu iki fayın arasında." ifadelerini kullandı.

Olası Marmara depremini tetikler mi?

Bu paylaşımının ardından çok sayıda mesaj aldığını belirten Görür bir açıklama daha yaptı. Merak edilen Marmara depremiyle ilgili de detay paylaşan Görür "İleti attıktan sonra birçok arkadaş Marmara'daki depremi tetikleyip tetiklemediğini soruyorlar. Bir arkadaş da iletimin sonunda sevgiyle demediğim için endişelenmiş. Keşke depreme karşı bu duyarlılığınızı “Deprem dirençli kentler” konusunda da gösterip talepkar olsanız. Bu depremden teorik olarak Marmara'ya belli bir stres transferi olmuş olabilir ama küçük bir deprem olduğu için çok önemli olduğunu sanmıyorum. Sevgiyle..." dedi. 

İlgili Haberler
Düzce'de korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
ÖNCEKİ HABERLER
A Milli Takım EURO 2024'te!
A Milli Takım EURO 2024'te!
CHP İl Kongresi'nde gergin anlar!
CHP İl Kongresi'nde gergin anlar!
Lübnan - İsrail sınırındaki Birleşmiş Milletler karargahı vuruldu
Lübnan - İsrail sınırındaki Birleşmiş Milletler karargahı vuruldu
Igor Tudor Beşiktaş'a mı geliyor? Fransızlar duyurdu
Igor Tudor Beşiktaş'a mı geliyor? Fransızlar duyurdu
Özgür Özel’den Tanju Özcan açıklaması: Tanju'yu evimde yatırırım
Özgür Özel’den Tanju Özcan açıklaması: Tanju'yu evimde yatırırım
Düzce'de korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Düzce'de korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
İranlı bakandan İsrail'e gözdağı: Gazze işgalcilere mezar olur
İranlı bakandan İsrail'e gözdağı: Gazze işgalcilere mezar olur
Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı ile görüştü
Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı ile görüştü
Freni boşalan kamyon park halindeki araçlara çarptı!
Freni boşalan kamyon park halindeki araçlara çarptı!
TÖHOB Başkanı duyurdu! Halk otobüsleri her ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıyacak
TÖHOB Başkanı duyurdu! Halk otobüsleri her ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıyacak
Uşak'ta düzenlenecek festival ertelendi
Uşak'ta düzenlenecek festival ertelendi
AFAD: Libya'ya 850 tonluk insani yardım malzemesi daha yola çıktı
AFAD: Libya'ya 850 tonluk insani yardım malzemesi daha yola çıktı