Lübnan - İsrail sınırındaki Birleşmiş Milletler karargahı vuruldu

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) tarafından yapılan açıklamada, Lübnan-İsrail sınırındaki Naqoura'daki BM karargahına roket isabet ettiği açıklandı.

Abone ol

Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine düzenlenen roket saldırıları sırasında Birleşmiş Milletler karargahı vuruldu. Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) tarafından yapılan açıklamada, Lübnan-İsrail sınırındaki Naqoura’da bulunan BM karargahına roket isabet ettiği aktarılarak, roketin nereden geldiğinin araştırıldığı ifade edildi.

İki tarafla da temas devam ediyor

Düşen roket sonucu kimsenin yaralanmadığı belirtilen açıklamada, Lübnan-İsrail sınırını temsil eden mavi hattın her iki tarafındaki yetkililerle temas halinde olunduğu ifade edilerek, “İlgili tüm tarafları ateşkese ve barışı koruma görevlileri olarak çözüm bulmamıza izin vermeye çağırıyoruz. Hiç kimse daha fazla insanın yaralandığını veya öldürüldüğünü görmek istemez. İlgili tüm taraflara, sivillere veya BM personeline yönelik saldırıların savaş suçu teşkil edebilecek uluslararası hukukun ihlali olduğunu hatırlatırız” denildi.

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 20 roket fırlatılmıştı

Hamas tarafından yapılan son açıklamada, Lübnan’dan fırlatılan 20 roketle İsrail’in kuzeyindeki Nahariya kentinin hedef alındığı bildirilmiş, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise Lübnan’dan atılan 9 roketin İsrail topraklarına geçtiğini belirtmişti. IDF, 5 roketin etkisiz hale getirildiğini ve 4 roketin boş arazilere düştüğünü ifade etmişti.