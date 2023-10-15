Igor Tudor Beşiktaş'a mı geliyor? Fransızlar duyurdu

Avrupa sahnesinde yaşadığı mağlubiyet sonrasında, Teknik Direktör Şenol Güneş'in istifasının ardından, Kara Kartal'ın yeni teknik direktörü netlik kazandı. Kulüp genel kurulu, takımın liderliğinin Burak Yılmaz ile devam edeceğini duyurmuştu. Fransız medyası ise Beşiktaş'ın yeni başına Igor Tudor'un geçeceğini öne sürdü.

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Beşiktaş’ta Avrupa mücadelesindeki Lugono hezimetinin ardından teknik direktör Şenol Güneş istifa etmiş, takım yeni yönetim seçimine kadar yola Burak Yılmaz ile devam edileceğini duyurmuştu. Fransız basınında yer alan habere göre ise önümüzdeki günlerde Igor Tudor Siyah-Beyazlıların yeni teknik adamı olacak.

Yardımcıları yerini aldı

Tudor, Galatasaray’ın teknik direktörlüğünü üstlendiği 2016/2017 sezonunda Hari Vukas ve Toni Modric ile birlikte çalışmıştı. Beşiktaş, tecrübeli çalıştırıcının ekibinden Hari Vukas’ı Yardımcı Antrenörlük görevine, Toni Modric'i ise Atletik Performans Antrenörlüğüne getirdi.

Önümüzdeki günlerde göreve gelecek

Footmercato’da yer alan habere göre, Tudor yakın zamanda kara kartalda teknik direktörlük görevini üstlenecek.