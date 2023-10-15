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Düzce'de korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu

Düzce'de korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Düzce'de saat 19.57'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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AFAD son depremler listesi verilerine göre Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 19.57'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5.39 km.

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