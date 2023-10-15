Düzce'de korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Düzce'de saat 19.57'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Abone ol
AFAD son depremler listesi verilerine göre Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 19.57'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5.39 km.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 15, 2023
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Gölyaka (Düzce)
Tarih:2023-10-15
Saat:19:57:33 TSİ
Enlem:40.776 N
Boylam:31.005 E
Derinlik:5.39 km
Detay:https://t.co/HOSVI4Ih4s@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi