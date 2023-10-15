Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı ile görüştü

Hakan Fidan, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile telefon üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme kapsamında, İsrail ve Filistin'deki güncel gelişmeler ile Gazze'deki durum ele alındı ve özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları detaylı bir şekilde tartışıldı.Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Çinli mevkidaşı Vang'la telefonda görüştü.
Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.