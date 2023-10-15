Hizbullah İsrail'le savaşa giriyor mu? İşte son açıklama

Hizbullah Sözcüsü Rana Sahili, "Hizbullah'ın İsrail'e saldırılarını yoğunlaştırmasının nedeni Hizbullah'ın İsrail-Hamas savaşına tam olarak girmeye karar verdiği anlamına gelmiyor" dedi.Abone ol
Hizbullah Sözcüsü Rana Sahili, Lübnan topraklarından İsrail'e gerçekleştirilen saldırılara ilişkin konuştu. Sahili, "Hizbullah'ın İsrail'e saldırılarını yoğunlaştırmasının nedeni Hizbullah'ın İsrail-Hamas savaşına tam olarak girmeye karar verdiği anlamına gelmiyor. Bunlar henüz ufak çatışmalar ve Siyonistlere bir uyarı" dedi.