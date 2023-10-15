Hizbullah İsrail'le savaşa giriyor mu? İşte son açıklama

Hizbullah Sözcüsü Rana Sahili, "Hizbullah'ın İsrail'e saldırılarını yoğunlaştırmasının nedeni Hizbullah'ın İsrail-Hamas savaşına tam olarak girmeye karar verdiği anlamına gelmiyor" dedi.

Abone ol

Hizbullah Sözcüsü Rana Sahili, Lübnan topraklarından İsrail'e gerçekleştirilen saldırılara ilişkin konuştu. Sahili, "Hizbullah'ın İsrail'e saldırılarını yoğunlaştırmasının nedeni Hizbullah'ın İsrail-Hamas savaşına tam olarak girmeye karar verdiği anlamına gelmiyor. Bunlar henüz ufak çatışmalar ve Siyonistlere bir uyarı" dedi.