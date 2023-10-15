Fethiye’de “Yaşam İçin Yarış” koşusu düzenlendi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bölgeye yerleşen İngilizlerin de katılımıyla kanserle mücadeleye destek ve bu konudaki araştırmalara katkı için “Yaşam İçin Yarış” koşusu düzenlendi.

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Bu yıl sekizincisi düzenlenen etkinlik öncesi Beşkaza Meydanı'nda toplanan katılımcılar, kanserden hayatını kaybedenler için el ele zincir oluşturup bir dakikalık sessizlik duruşunda bulundu. Üzümlü Stompers isimli dans ekibi müzik gösterisi yaptı. Dans ekibi ile birlikte ısınma hareketlerinin yapıldığı etkinlikte, startı verilen yarışta yaşları 7 ile 80 arasında değişen sporcular, 5 ve 10 kilometrelik parkuru tamamlamak için mücadele etti. Kanser hastalarına yardım amaçlı ve kanserle mücadeleye destek için Fethiye Kaymakamlığı, Fethiye Turizm Tanıtım Kültür Çevre Ve Eğitim Vakfı öncülüğünde düzenlenen “Yaşam İçin Yarış” etkinliğine aralarında büyük kısmı İngiliz olmak üzere 300 kişi katıldı.

Etkinlikten elde edilen gelirin Fethiye Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümüne bağışlanacağını ifade eden Fethiye Turizm Tanıtım Kültür Çevre ve Eğitim Vakfı (FETAV) müdürü Dilek Dinçer; “Bu yıl yarışın 8'incisini düzenliyoruz ve kanserle mücadeleye destek olmak için farkındalık oluşturuyoruz“ dedi.

Etkinlikte dereceye girenlere ödüllerini Fethiye İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, FETAV müdürü Dilek Dinçer ve diğer ilgililer alkışlar arasında sundu. Etkinlikte Yiğit Korkmaz dans gösterisi ve Mustafa Selçukoğlu konseri de gerçekleştirildi.